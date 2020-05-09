Faydalarıyla şaşırtıyor! İşte 'doğal aspirin' kirazın bilinmeyen faydaları...

İçeriğinde karbonhidratlar, pektin maddeleri, organik asitler, B2, C ve A vitaminleri bolca bulunan ve uzmanlar tarafından 'doğal aspirin' olarak nitelendirilen kiraz, sağlığa birçok fayda sağlıyor. Araştırmacılara göre günde 20 kiraz yemek bir aspirin almaya eşdeğer. İşte kirazın şaşırtan faydaları...

Kanı sulandırıyor, karaciğer ve safrayı temizliyor

Kiraz kanı sulandırıp vücudu temizliyor. Kanı sulandırıp temizleyen kiraz, karaciğer ve safrayı da temizliyor. Ayrıca kiraz, böbreklerde biriken zararlı maddelerin atılmasına yardımcı oluyor, kabızlığı gideriyor, hazmı kolaylaştırıyor. Yapılan birçok araştırma kirazın mide, bağırsak ve idrar yolları hastalıklarında da çok faydalı olduğunu göstermiştir.

Aç karnına yenilen kiraz zayıflatıyor

Uzmanlar, aç karnına yenen kirazın zayıflamaya büyük ölçüde yardımcı olduğunu söylüyor. Kiraz midedeki yara, iltihap ve çıbanları temizliyor. Kiraz böbrek ve mesane yollarını kumlardan temizliyor, karaciğer şişliğine iyi geliyor, safra akışını normale döndürüyor ve sinirleri kuvvetlendiriyor.

Strese de birebir geliyor

Kiraz vücuttaki kötü enerjiyi yok ederek stres ve ruh sıkıntılarına da iyi geliyor. İçinde bulundurduğu etken maddeler sayesinde vücuda enerjik bir yapı kazandıran kiraz, insanın kendini iyi hissetmesini sağlıyor.

Aspirin kadar ağrı kesici özellikte

Romatizma, damar sertliği ve mafsal kireçlenmesi için de kullanılabilen kiraz, ağrıların dindirilmesinde aspirinden daha fazla etkili oluyor. Araştırmacılar, bu etkiyi kirazda bulunan "antosiyanin" isimli maddenin yaptığını söylüyor. Kirazda 12-25 miligram arasında antosiyanin bulunuyor ve bu maddenin ağrı kesici etkisinin aspirinden on kat daha fazla olduğu biliniyor. Araştırmacılara göre, günde 20 kiraz yemek bir aspirin almakla eşdeğer görülüyor. Ayrıca kirazda bulunan antosiyanin maddesi E ve C vitaminlerine benzer antioksidan etkiler yapıyor.

Kiraz suyu cilt için birebir

Kiraz suyu cilde sürülünce ciltteki lekeleri temizliyor, ergenlik sivilcelerinin azalmasında etkili oluyor.

Kiraz sapı şifa deposu

Bir çok derde deva olan kiraz sapı ise, idrar söktürücü özelliğiyle de böbreklerin dostu. Kirazın kökleri, kerestesi, kabukları, zamkı, yaprakları, çiçekleri, çekirdeği ve meyve sapları da kullanılabiliyor. Ürik asit ve ürat tuzlarının vücuttan atılmasını sağladığı için romatizma ve gut hastalıklarıyla eklem kireçlenmesi ve damar sertliğinin tedavisinde kullanılan kirazın sapları, idrar söktürücü olduğu gibi bronşite karşı da kullanılıyor.

Kiraz sapı nasıl hazırlanır?

Gölgede iyice kurutulan saplarla hazırlanan şuruplar veya demlemelerle iyileşme sağlanabiliyor. Saplar gerekirse kıyılarak bir gün süreyle su içinde ıslanmaya ve yumuşamaya bırakılıyor. Bir litre su içine bir küçük avuç sap konularak hazırlanacak demlemeden günde 3-4 fincan içiliyor. Bu demleme günde 2 kez el ve ayak banyosu şeklinde de kullanılabiliyor. Ya da hazırlanan kiraz sapı demlemesi taze veya kurutulmuş kiraz üzerine boşaltılarak yarım saat bekletildikten sonra süzülerek aynı dozda içilebiliyor.

Kirazın sapları ayrık ve mısır püskülüyle kaynatılarak demlendiğinde ise ayak ve karın şişliğinde, arpayla kaynatılarak elde edilen demlemeyse idrar söktürücü olarak kullanılıyor.