Faydaları saymakla bitmiyor: Ispanağa benzetip tüketenler hastanelik oluyor! Duyunca şoke olacaksınız…

Güzelavrat otu, ıspanakla benzer görünümü nedeniyle kafa karışıklıklarına neden oluyor. Bu nedenle de ıspanak diye ''Güzelavrat otunu'' yanlışlıkla tüketenler soluğu hastanede alıyor. Bu iki otun ayrımını yapabilmek için köklerine dikkatli bakılması gerekiyor.

Ispanak zehirlenmeleri yeniden gündem geldi. Zehirlenme vakalarına demetlerin arasına karışan güzelavrat otunun neden olduğu konuşuluyor.

Halk arasında güzellik ve sağlık amaçlı kullanılan "Güzelavrat otu" ıspanak demetlerinin arasına karıştığında zehire dönüşüyor.

Ispanak demetlerinin arasına karışan güzelavrat otu, 1-2 saat içinde etkisini gösteriyor. Yiyen kişide göz bebeklerinde büyüme, tansiyonda yükselme ve halüsinasyon görme gibi etkiler oluyor.

Bilimsel adı ‘Huperzia serrata’ olsa da halk arasında ‘güzelavrat otu’ olarak bilinen bitki, ıspanak ile benzer yaprak yapısına sahip olduğu için oldukça dikkat gerektiriyor. Vatandaşlar bu iki bitki arasındaki ayrımı yapmada zorluk çekebiliyor.

Güzel avrat otunun yanlışlıkla tüketilmesi sonucunda mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve ciddi zehirlenme belirtilerine yol açabiliyor.