Faydaları saymakla bitmeyen bitki: Gerçek ortada! Mutlaka ama mutlaka kullanın

Boswellia serrata diğer adıyla ülkemizde akgünlük olarak bilinen bu ağaç, Muğla ve Fethiye civarında görülmektedir.

Uzmanlar tarafından doğadaki en etkili iltihap kurutucu olduğu belirtilen bu ağaçtan çam sakızı ve çam yağı alınmaktadır.

Bu ağacın gövdesinden salgılanan reçinen in faydaları birçok bilimsel çalışmanın konusu olmuştur.

Ağaçtan salgılanan reçine hakkında Uzmanların açıklaması ise şu şekildedir.

“Yapılan çalışmalarda akgünlük bitkisinin anti-enflamatuar yani iltihap önleyici etkisi olduğu artrit gibi iltihaplı hastalıklarda ödem ve ağrıda belirgin azalma sağladığı gözlenmiştir.İltihaplı eklem romatizması, kireçlenme, sırt ve eklem ağrıları, hareket kısıtlılıklarını azaltmada bu bitkiden yararlanılabilir.

Ayrıca bu harika bitkinin balgam söktürücü, nefes darlığını giderici özellikleriyle özellikle astım hastalarında nöbetleri azalttığı,nefes alma kapasitesini arttırdığı gözlenmiştir. Bunlara ek olarak yara iyileştirici, stres ve depresyonu gidermeye yardımcı, hafızayı güçlendirici etkileri vardır”

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Uzmanlar sağlık açısından faydalarının çok olduğu bu ağacın Türkiye’de daha fazla tanıtılarak yararlanılmasını belirtirken, özellikle kanser hastalarında görülen tümörün büyümesini ve vücuttaki kötü hücrelerin çoğalıp yayılmasını da engellediğini de sözlerine eklediler.

Bitkisel yağ ve reçine olan günlük sakızı aynı zamanda;

ateş düşürücü,

mikrop öldürücü,

sakinleştirici,

sindirimi kolaylaştırıcı,

idrar söktürücü,

diüretik,

zihin açıcı,

gibi faydaları da bulunmaktadır.

İçeriğindeki ucucu yağ asitleri sayesinde kişilere güven verir, disiplin ve sorumluluk hissi kazandırır. Kronik yorgunluk problemi yaşayanlar ve solunum problemi olanlar içinde kullanılması tavsiye edilmektedir. Mide ve bağırsakları temizleyerek sindirim sistemini düzenler. Ülser ve basur’un tedavisi için kullanılmaktadır.

Cilt lekeleri ve yaraları iyileştirici etkisi ile ciltteki kırışıklıkları düzelterek gençleştirir.

Ülser, kolit, ishal, romatizma hastalıkları, akneler, adet düzensizliği, sistrit, sakinleştirici, karaciğer hastalıkları, tümör, akciğer hastalıkları, yara bakımı, ruhsal problemler, kan sulandırıcı, tansiyon dengeleyici, kalp hastalıkları, ses kısıklıkları, antiseptik parazit giderici olarak da yararlanılmaktadır.

Uyuz ve mantar hastalıklarının tedavisinde merhem ya da yakı şeklinde kullanılmaktadır.

Nasıl Kullanılır?

Afrika ve Hindistanda yetişen bu ağacın kabukları çizilerek içerisindeki sütü alınır. Kurutulursa günlük sakızı adı verilen sakız oluşur. Çocuklarda kuru üzüm ile birlikte tüketildiğinde zihin açıcı etkisi vardır. Aynı zamanda su ile birlikte eritilerek tıbbi amaçlı da kullanılmaktadır. Nefes açıcı ve rahatlatıcı etkisiyle tütsü olarak ta kullanılmaktadır.

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