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Vücuttaki tüm zehri atan gıda: Resmen söküp atıyor, kapış kapış satılıyor! Metabolizmayı destekleyecek

2023-05-17 21:36:37
Vücuttaki tüm zehri atan gıda: Resmen söküp atıyor, kapış kapış satılıyor! Metabolizmayı destekleyecek

Bu besin tam bir şifa deposu! Kansere karşı faydalı olan öyle bir besin var ki, birçok hastalığa özellikle mide zehirlenmesine birebir. Kapış kapış satılıyor çünkü söz konusu gıda insan vücudundaki zehri atabilen tek besin. Sadece vücuttaki zehri atmakla kalmıyor aynı zamanda protein zengini ve metabolizma destekleyici. İşte vücuttaki tüm zehri atan, faydaları saymakla bitmeyen, sofranızda muhakkak olması gereken o besin…

#1
Foto - Vücuttaki tüm zehri atan gıda: Resmen söküp atıyor, kapış kapış satılıyor! Metabolizmayı destekleyecek

Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz... Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir.

#2
Foto - Vücuttaki tüm zehri atan gıda: Resmen söküp atıyor, kapış kapış satılıyor! Metabolizmayı destekleyecek

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar. Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.

#3
Foto - Vücuttaki tüm zehri atan gıda: Resmen söküp atıyor, kapış kapış satılıyor! Metabolizmayı destekleyecek

E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir. İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır. kullanmayan pişman olur. Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir. Safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite faydalı olduğu bilinmektedir.

#4
Foto - Vücuttaki tüm zehri atan gıda: Resmen söküp atıyor, kapış kapış satılıyor! Metabolizmayı destekleyecek

Anne sütünü arıtıcı özelliği bulunmaktadır. Adeta şifa dağıtıyor. Çocukların beyin ve zeka gelişiminde etkilidir. Kemik gelişiminde, yapısında bulunan bazı maddeler nedeniyle oldukça faydalıdır. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR! Tek başına tadı hoş gelmese de, pekmezle karıştırmak suretiyle hem daha faydalı olur, hem lezzetli. Pekmezle karıştırılarak tüketildiğinde sadece enerji vermekle kalmaz, hem kan yapar, hem kış aylarında üşümeyi engeller. Soğuk havada vücut direncini artırmak için protein, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin tahini bol tüketmekte fayda var.

#5
Foto - Vücuttaki tüm zehri atan gıda: Resmen söküp atıyor, kapış kapış satılıyor! Metabolizmayı destekleyecek

Tahini sade olarak tüketirseniz mide rahatsızlıklarına son derece faydalıdır. Tahin kolesterol içermez. Ayrıca besinlerin midemizde uzun süre kalmasına yardımcı olarak acıkmayı geciktirir.Tahini tek başına tüketmeyi sevmiyorsanız tahin sosuyla hazırlayacağınız bol yeşillikli bir salata oldukça besleyici olacaktır.Tahini humus şeklinde tüketmeniz ise sağlığınız açısından oldukça faydalı olacaktır. Humus, vitamin ve antioksidan açısından zengin olmasının yanı sıra, doğal bir antidepresandır, sindirimi iyileştirir ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olur.

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