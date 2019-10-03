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Fayans aralarını temizlemek için ne yapmalıyım? Kararmış fayanslar nasıl temizlenir? Evde beyazlatıcı macun yapımı!

Çok vakit alan fayans aralarını temizlemek gerçekten emek ister diyorsanız yanılıyorsunuz.

03 Ekim 2019 Perşembe 22:33
Fayans aralarını temizlemek için ne yapmalıyım? Kararmış fayanslar nasıl temizlenir? Evde beyazlatıcı macun yapımı!

Yazımızı okumaya devam ettiğinizde nekadar kolay işlemle mükemmel sonuçlar alacağınıza şahit olacaksınız.

Fayans araları biriken kirler sonucu karardığı için sağlığımız açısından büyük tehdit içermektedir. Sağlığımızı tehdit eden fayans aralarını temizlemek için birçok kimyasal temizleyiciler kullanma yoluna gireriz bu kimyasalları temizlik esnasında soluduğumuz için sağlımız içib dahada ciddi tehditler oluşur.

Sizlere sunacağımız fayans beyazlatıcı macun ile hem sağlıklı hem doğal hemde daha mükemmel sonuçlar elde edeceksiniz.

Evde beyazlatıcı macun yapmak için;

7 Bardak su
Yarım fincan kabartma tozu
3 adet limon suyu
3 kaşık sirke
bir kase içerisinde karıştırdığınız bu macunu fayans aralarına sürüp fırça ile fırçalayın.

Fayansların üzerinde 1 saat boyunca beklettiğiniz bu macunu zeminden temizlemek için bol suyla durulayın.

Not: Daha az kirli fayans araları için, fayans aralarına kabartma tozu döktükten sonra bir sprey yardımı ile üzerlerine sirke püskürtüp bir müddet sonra duralıyın.

Güzel Günler.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 22:33
  1. Fayans

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