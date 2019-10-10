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Fava nasıl yapılır? Fava tarifi malzemeleri

Özellikle Eğe bölgesinde çok meşhur olan ve toplumumuzda severek tüketilen lezzetlerden biri olan fava genellikle meze ya da ana yemeğin yanındaki yan ürün olarak kullanılır. Zeytinyağlı yemeklerin en güzellerinden biri olan fava, bakla ile yapılır ve bakla sevmeyenlerin bile gözdesidir. Peki, fava nasıl yapılır? Fava için gerekli malzemeler nelerdir? İşte fava malzemeleri ve pratik yapımı…

10 Ekim 2019 Perşembe 22:35
Fava nasıl yapılır? Fava tarifi malzemeleri

Özellikle Eğe bölgesinde çok meşhur olan ve toplumumuzda severek tüketilen lezzetlerden biri olan fava genellikle meze ya da ana yemeğin yanındaki yan ürün olarak kullanılır. Zeytinyağlı yemeklerin en güzellerinden biri olan fava, bakla ile yapılır ve bakla sevmeyenlerin bile gözdesidir. Peki, fava nasıl yapılır? Fava için gerekli malzemeler nelerdir? İşte fava malzemeleri ve pratik yapımı…

Malzemeler

– 1,5 bardak bakla

– 4 bardak sıcak su

– 1 soğan (büyük boy)

– 4 kaşık zeytinyağı

– ½ çay bardağı portakal suyu

– 1 kaşık toz şeker

– ½ kaşık tuz

Fava nasıl yapılır?

Öncelikle soğanı iri parçalar halinde doğrayın. Zeytinyağını tencerede kızdırdıktan sonra soğanları hafifi kavurun. Üzerine sıcak suyu ekleyin. Önceden suda beklettiğiniz baklaları, şekeri ve tuzu da ekleyin. Biraz karıştırıp portakal suyunu ilave edin. Baklalar yumuşayana kadar yaklaşık 50 dakika orta ateşte pişirin.

Son olarak ocaktan aldığınız karışımı pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blenderdan geçirin. Dilerseniz küçük porsiyonlarda dilerseniz de büyük bir servis tabağında ikram edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 22:35
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