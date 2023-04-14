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Medya Faut Uğur Millet İttifakı listelerindeki FETÖ'cüleri yazdı!
Medya

Faut Uğur Millet İttifakı listelerindeki FETÖ'cüleri yazdı!

Yeniakit Publisher
2023-04-14 04:13:00 - 2023-04-14 04:15:49
Faut Uğur Millet İttifakı listelerindeki FETÖ'cüleri yazdı!

TV 100 yazarı Fuat Uğur, CHP ve İYİ Parti listelerinde FETÖ'cülerin olduğunu belirttiği yazısında, "Çünkü İttifak’ın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sürekli takip edebildiğimiz üzere, FETÖ’cülere açık çek verdi." değerlendirmesinde bulundu.

TV 100 yazarı Fuat Uğur, bugünkü yazısında CHP ve İYİ Parti'nin milletvekili aday listelerini değerlendirdi.

"Hem CHP hem de İYİ Parti listelerinde FETÖ’cü isimler var." diyen Uğur, "Çünkü İttifak’ın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sürekli takip edebildiğimiz üzere, FETÖ’cülere açık çek verdi. Önce KHK’lıların yargı, emniyet ve TSK mensubu olmasına bakılmaksızın görevlerine döndürüleceğini açıkladı, ardından da cezaevlerindeki darbeci FETÖ’cü şerefsizlerle helalleşeceğini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Uğur, "Kılıçdaroğlu bunun karşılığında FETÖ’den oyunu ve küresel gücü kendisi için mobilize etmesini istedi. Ama FETÖ Kılıçdaroğlu’nun KHK ve darbeci alçaklarla ilgili vaatlerini yeterli bulmadı ve bir de grup kurmak istediğini iletti. Bu istek karşılık buldu." iddiasını aktardı.

CHP ve İYİ Parti'den yükselen itiraz seslerini anlamsız bulduğunu belirten Fuat Uğur, yazısına şöyle devam etti:

Şimdi CHP listelerinde yer alan bazı adayları tartışan bir takım isimlerin şaşkınlıklarını ben anlayamıyorum. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi ve FETÖ ile anılan bu isimlerin aday gösterileceği ayan beyan ortadaydı. Kısaca daha evvel FETÖ’nün Millet İttifakı sıralarında bir grup kuracağının bilgisini veren bizlere burun kıvıranlar şimdi isyanlarda.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ne sandınız? Şimdi burada yazamayacağım pek çok isim var CHP milletvekili adayları arasında. Herkes Sadullah Ergin ismine odaklanıyor ama buna adeta bir “Cambaza bak” operasyonu da denebilir. Asıl fotoğrafı gözden kaçırıyorlar.

İYİ Parti’de ise her şey daha aleni biçimde yapıldı. Partideki ülkücüler tamamen tasfiye edilirken FETÖ’cüler en baş sıralara yerleştirildi. Sadece FETÖ’cüler değil, nerede ipten kazıktan kurtulmuş adam, diğer adaylara kurşun sıktıran, tetikçi ve ruh hastası küfürbaz varsa İYİ Parti sıralarında kendilerine yer bulmuş. Merak edenler Kayseri, Gaziantep, Adana, Mersin, Adıyaman, Elazığ adaylarına bakarsa görecektir gerçeği.

İki günden beri “Liste dışı kaldığı için böyle yapıyor” diye eleştirilen Aytun Çıray sosyal medya hesabından bir takım açıklamalarda bulunuyor. Sebebi ne olursa olsun, gerçeklik payı yok mu, soruyorum.

Aytun Çıray, Ordu birinci sıradan İYİ Parti’de aday gösterilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin için bakın neler diyor:

“15 Temmuz sonrası. Sayın Süleyman Soylu o sırada yeni İçişleri Bakanı. Ben de ‘FETÖ’yü Araştırma Komisyonu’ üyesiydim. Komisyon için ünlü ve deneyimli emekli edilmiş Emniyet Müdürlerimize, Generallerimize danışıyordum. ‘Emniyet’teki FETÖ’cüler nasıl temizlenir?’ diye sordum. Bana ‘İdris Naim Şahin kimleri vali, müdür, bürokrat olarak atadıysa tamamını görevden almakla başlanmalı’ dediler. Ben de bunu Sayın Soylu’ya sözlü ve yazılı ilettim. ‘Tetkik edin’ dedim. Nitekim Sayın Soylu -sadece ben söyledim diye olmayabilir- onları görevden aldı.”

Aytun Çıray, İYİ Parti kurulduktan sonra Meral Akşener’in İdris Naim Şahin’i belediye başkanı yapmak istediğini öğreniyor ve bunu engellediğini de anlatıyor hesabında. Ama hep Meral Akşener’in “yanıltılmış” olabileceğini düşünmüş iyi niyetle. Oysa kendisi de içten içe çok iyi biliyor ki Akşener yılların kurdu, yanıltılması mümkün mü? Bilerek ve isteyerek, taammüden bu isimleri belirliyor.

Aytun Çıray devam ediyor:

“Nitekim Türk Polis Teşkilâtı’nın abide insanlarından, FETÖ kumpasları mağduru Emin Arslan bir tweet atarak İdris Naim Şahin ile ilgili olarak, ‘Emniyet teşkilâtının FETÖ’ye peşkeş çekildiği dönemin İçişleri Bakanı’ diye yazdı.

Şu anda İYİ Parti listelerine bakın. Elâzığ 1.sıra Fethullah’a “Allah dostu” diyen biri. Kars 1.sıra adayı Menzilci görünüyor. Hatay’da genç, sporcu Gökhan Zan 2.sıraya konularak seçilmesinin önüne geçildi. Gaziantep 1.sıra adayı ise, sosyal medya paylaşımlarında adeta uyuşturucu kullanıyormuş gibi küfürler eden birini getirmişler.”

İYİ Partili Aytun Çıray, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’in İdris Naim Şahin tarafından desteklendiğini de ekliyor ve onun döneminde 74 ilin emniyet müdürünün FETÖ’cü olduğunu söylüyor.

Bizim Ümit Akdemir’e sordum. Onun istihbaratı hepinizin malumu. Bana şimdilik tespit edebildiklerini gönderdi. Dediğine göre DEVA içinde FETÖ’cü ya da FETÖ ile iltisaklı tespit edebildiği dokuz isim varmış. CHP’de biri İzmir adayı olarak ifşa edilmiş olsa da onun dışında en az beş kişi var. İYİ Parti’yi yukarıda Aytun Çıray anlatıyor zaten.

Ümit isimleri bana gönderdi ama açık açık yazamıyorum.

TB, HK, AB, ST, YT, ES, EK, ER, MY, SK, İS…

Bununla idare edin.

CHP ve İYİ Parti’nin seçmeni oy kullanırken FETÖ’yü Meclis’e taşıyacaklarını bilmeliler.

Sonra kimse “elimiz kırılsaydı” demesin. Elinizi şimdiden kırın ve gereğini yapın. Üstelik seçeneğiniz bol.

Şunu da belirtmeden geçmemek gerekiyor.

Millet İttifakı denen ittifak ve onun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün artık sadece PKK-HDP değil, FETÖ nedeniyle de güvenlik meselesi haline gelmiş görünüyor.

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