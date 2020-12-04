  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fauci için bomba açıklama
Dünya

Fauci için bomba açıklama

ABD'de Başkan seçilen Joe Biden 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra koronavirüs ekibinin baş tıbbi danışman olarak Antony Fauci'nin görev almasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 02:17:00 -
Fauci için bomba açıklama

Antony Fauci, BBC televizyonuna verdiği röportajda, CBS ile ilgili daha önceki yorumları İngiltere'de yayınlanıp önemli ölçüde yer aldıktan sonra, "Gerçekten bir yanlış anlaşılma oldu ve bunun için üzgünüm ve özür dilerim." Dedi.

Fauci, "Birleşik Krallık'taki hem bilim camiasına hem de düzenleyici kurula büyük inancım var," dedi.

"Bu şekilde ortaya çıkmasına rağmen (Birleşik Krallık düzenleme sürecine) herhangi bir özensizlik atfetmek istemedim," diyen Fauci sözlerini şöyle noktaladı: "İfadelerimi düzeltmek istiyorum. Birleşik Krallık'ın hem bilimsel hem de düzenleyicilik açısından yaptıklarına dair büyük bir güvenim var."

Amerika'nın pandemiyle mücadelesinin önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, İngiltere’nin sağlık yetkililerinin aşı deneme verilerini ABD yetkililerinin yaptığı gibi ‘dikkatli’ incelemediğini söylemişti.

Biden Fauci'ye güveniyor

ABD'de Başkan seçilen Joe Biden, Perşembe günü CNN'e verdiği demeçte, Fauci'den görevine devam etmesini ve kendisi 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra yeni yönetimin Kovid-19 ekibinde baş tıbbi danışman olarak görev yapmasını istediğini söyledi.

CNN ile yaptığı röportajda Biden, Fauci güvenli olduğunu söylediğinde koronavirüs aşısını alacağını ve bunu halka açıklayacağını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “2..
S. Arabistan'dan BAE'ye Türkiye darbesi
Dünya

S. Arabistan'dan BAE'ye Türkiye darbesi

Orta Doğu’da adeta dengeler değişiyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ne karşı Suudi Arabistan, geçmişteki hamlelerinin aksine Türkiye ile yakın ..
'ABD 'Türk Üçgeni'ni konuşuyor' dedi ve ekledi: Türkiye'nin Biden'a karşı kozu olacak
Siyaset

'ABD 'Türk Üçgeni'ni konuşuyor' dedi ve ekledi: Türkiye'nin Biden'a karşı kozu olacak

Yazar Serdar Turgut, Joe Biden dönemiyle birlikte Türkiye ile yaşanabilecek çatışma ve gerginlik noktaları hakkında Beyaz Saray’ın masasında..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay