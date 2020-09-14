Fauci: 2021'in sonuna kadar normal hayata dönülmeyebilir

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fauci, 2021'in sonuna kadar normal hayata dönülemeyebileceğini söyledi.

Fauci yaptığı açıklamada, "Covid'den önceki halimize benzeyen bir normallik derecesine geri dönmekten bahsediyorsanız, bu 2021'e kadar, hatta belki 2021'in sonuna doğru olacak" ifadelerini kullandı.

Aşı ile ilgili soruları da cevaplayan Fauci, test edilen aşılardan en az birinin bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden acil durum izni almasının mümkün olduğunu belirtti.