Faturalardan KDV oranı düşecek mi? Elektrik ve doğalgaz faturalarında KDV indirimi olacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TRT katkı payı ile ilgili TRT payının tarımsal sulama abone grubundan kaldırılmasıyla ilgili hazırlık yapıldığını ve Meclis’e gönderildiğini duyurdu. Bakan Dönmez, konuyla ilgili “TRT payının tarımsal sulama abone grubundan kaldırılmasıyla ilgili hazırlık yaptık, Meclis’e gönderdik” İfadelerini kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğalgaz fatura bedellerinde KDV oranının düşürülmesini talep etti.

Faturalardaki KDV oranı kaça düşecek?

Elektrik ve doğalgaz fatura bedellerinde KDV oranının düşürülmesi gerektiğine dikkati çeken Bendevi Palandöken, "Elektrik ve doğalgaz, kış aylarına girdiğimiz ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının sürdüğü bu dönemde her zamankinden daha çok tüketiliyor. Esnafın, vatandaşın, sanayicinin, emeklinin ya da asgari ücretlinin bir nebze de olsa en önemli gider kalemlerinden yükü hafifletmek için bu faturalardaki vergi, fon ve kesintiler tekrar gözden geçirilmeli, KDV oranlarında 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanarak kışın KDV oranı faturalarda yüzde 1'e düşürülmeli" şeklinde konuştu.