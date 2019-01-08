Faturalar neden yüksek geliyor? Fırsatçı elektrik şirketleri milyonları böyle cebe indiriyor

Elektrik dağıtım şirketlerinin müşteri numarası yerine hesap numarasından fatura düzenleyerek 30 TL açma kapama bedeli aldığı iddia edildi.

2018 yılında doğalgaza, suya ve elektriğe ağır zamlar yapıldı.

Sosyal medydadan sesini duyurmaya çalışan vatandaşlar elektrik faturalarının geçen seneye göre çok fazla geldiğini söylüyorlar. Zamlar dolayısıyla zaten bir hayli fazla gelen elektrik faturalarının üzerine bir de çeşitli vergiler koyulunca iş içinden çıkılamaz bir hal alıyor.

Elektrik faturalarında durum böyleyken Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Başkanı Aziz Koçal, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Elektrik faturasını böyle şişiriyorlar

Aziz Koçal, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin enerji tüketimi için düzenlediği faturalarda abone numarası olarak müşteri numarasını kullanırken bazı bölgelerde yeni uygulama başlatarak hesap numarası üzerinden fatura düzenlemeye başladıklarını ve bunun da müşterilerin mağduriyetine yol açtığını dile getirdi.

Koçal açıklamasında vatandaşların bankalara otomatik ödemeler için müşteri numarası üzerinden düzenlenen faturalarda yazılı numarayı bildirdiğini, yeni faturalarda ise numara değiştiği için ödemenin gerçekleşmediğini söyledi.

Elektrik faturasındaki bu oyunu Koçal şu sözlerle anlattı:

"Dağıtım şirketi tarafından tüketiciye borcu olduğu mesajı gittiğinde tüketici önceki abone numarasından sorguladığında, 'Girdiğiniz bilgilere ait ödenmemiş fatura bulunmamaktadır. Lütfen kontrol ederek tekrar deneyiniz' yazısı ekrana geldiği için tüketici bir yanlış olduğunu düşünürken, fatura ödenmediğinden dolayı abonenin elektriği kesiliyor. Tüketiciye 30,00 TL'lik açma kapama bedeli yansıyor."