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Gündem "Fatura ödemeyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na olay cevap: Senin elektrik faturanı ben ödeyeceğim
Gündem

"Fatura ödemeyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na olay cevap: Senin elektrik faturanı ben ödeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir devlet adamına yakışmayacak çıkış yaparak "Elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine "Çok adi ve hafif bir politika" değerlendirmesini yapan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Hadi ödeme. Ödersen namertsin. Senin elektrik faturanı ben ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 17:14:00 -
"Fatura ödemeyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na olay cevap: Senin elektrik faturanı ben ödeyeceğim

Halkı sokağa dökmek için tüm yolları deneyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir devlet adamına yakışmayacak çıkış yaptı ve "Elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine kamuoyundan tepki yağdı. 

"Çok adi ve hafif bir politika"

Tepki gösterenler arasında AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de vardı.

Çilez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hadi ödeme. Ödersen namertsin. Senin elektrik faturanı ben ödeyeceğim. Türk Halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor. İndirim yapılacağını mı haber aldı acaba? İndirim olursa 'Ben yaptırdım' demek için mi bu gereksiz işleri yapıyor? Çok adi ve hafif bir politika." ifadelerini kullandı.

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