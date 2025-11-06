Fatsa’da zaman daralıyor! Göçük altındaki şoför için çalışmalar tehlike nedeniyle durduruldu!
Ordu’nun Fatsa ilçesindeki taş ocağında göçük altında kalan 75 yaşındaki kamyon şoförü Ahmet Şahin’i kurtarmak için ekipler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başladı. Ancak yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından bölgenin yüksek risk taşıdığı, yukarıdan kayan taşların tehlike oluşturduğu bildirildi. Yapılan teknik incelemelerin ardından kurtarma çalışmalarının yeniden başlaması bekleniyor.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde, taş ocağında göçük altında kalan Ahmet Şahin'i (75) arama çalışmaları, saat 09.00 itibarıyla tekrar başladı. Ancak yaklaşık 45 dakikanın ardından bölgenin riskli olması ve yukarıdan kaya parçalarının düşmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi. Bölgedeki alan incelemelerinin ardından çalışmaların tekrar başlayacağı öğrenildi. (DHA)