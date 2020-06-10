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Aktüel

Fatsa’da trafik kazası: 5 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:39:30 -
Fatsa’da trafik kazası: 5 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Fatsa-Kumru karayolunda meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve Medi Tech Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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