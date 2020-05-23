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Fatsa’da korkutan heyelan

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir grup yolunda heyelan meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:19:52 -
Fatsa’da korkutan heyelan

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir grup yolunda heyelan meydana geldi.


Yeşilköy Mahallesi ile Eskiköy Mahallesi’ni bağlayan yolda meydana gelen toprak kayması sonucu 40 hanenin ulaşımı kesildi. Bölgede birçok kez bir toprak kayması yaşandığını belirten vatandaşlar, aşırı yağışlar ve bölgedeki taş ocağı çalışmaları neticesinde heyelanın olduğunu ileri sürdüler.


Bölge sakinlerinden Yılmaz Şerbetçi, “Mahallemizin grup yolu heyelan nedeniyle kapandı. Heyelanın yağışlar ve taş ocağının buraya vermiş olduğu zararlardan dolayı olduğunu belirtmek isterim. Allah’tan kimsede yaralanma veya maddi zarar meydana gelmedi. Yolumuzun kısa sürede eski haline getirilmesini istiyoruz” dedi.

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