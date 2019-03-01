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Fatsa Belediyesporlu futbolculardan açıklama

TFF 3.

01 Mart 2019 Cuma 18:30
Fatsa Belediyesporlu futbolculardan açıklama

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’da futbolcular takımın kayyuma kalmasının ardından ortak bir açıklama yaptılar.


Fatsa Belediyesporlu futbolcular ortak olarak yaptıkları yazılı basın açıklamasında, “Fatsa Belediyesporlu futbolcular olarak sezon başından itibaren yaşadığımız maddi ve manevi sıkıntıları sizlere açıklama ve paylaşma gereği duymuş bulunmaktayız. Bugüne kadar yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yaşadığımız sorunları hep içimizde halletmeye çalıştık. Ama içerisinde bulunmuş olduğumuz olumsuzluklar silsilesi artık kontrol edemeyeceğimiz bir seviyeye ulaşmıştır. Sezonun 5. haftası itibariyle kulübün kayyum süreciyle karşı karşıya kalmasına izin vermeyerek İbrahim Eroğlu, kulüp başkanımız olmuştur. Başkanımız İbrahim Eroğlu’nun göstermiş olduğu yoğun gayret ve çabaların artık yerini maddi ve manevi bir yorgunluğa bırakması sebebiyle kendisinin yalnız kaldığını ve bu süreci taşıyamayacağını belirterek kulüp başkanlığı görevine devam edemeyeceğini açıklamıştır. Bu süreç de kimsesizleri oynayan Fatsa Belediyespor Kulübüne sahip çıkan bu zamana kadar biz futbolculara verdiği bütün sözleri yerine getiren Kulüp Başkanımız İbrahim Eroğlu’na teşekkür ederiz. Fatsa Belediyespor Kulübü maddi ve manevi bir boşluğa bırakılmıştır. Biz futbolcular olarak kendi şehrinin takımına sahip çıkmayanlara inat sahada her şeyi yapmaya çalışan, armasına ve formasına sahip çıkan, şartlar her ne olursa olsun görevini ve sorumluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan bir futbolcu grubu olarak sahada olacağız. Fakat tesislerimizde dahi yaşamsal şartların sağlanamadığı bir ortamda sorumluluk alması gerekenler bellidir” denildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:30
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