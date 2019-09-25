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Fatsa Belediyespor Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Fatsa Belediyespor Samsunspor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Eleme Turu maçında deplasmanda TFF 3’üncü Lig ekibi Fatsa Belediyespor ile TFF 2’nci Lig takımı Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Peki, Fatsa Belediyespor Samsunspor maçı kaç kaç bitti? İşte Fatsa Belediyespor Samsunspor maç sonucu...

25 Eylül 2019 Çarşamba 20:50
Fatsa Belediyespor Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Fatsa Belediyespor Samsunspor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Eleme Turu maçında deplasmanda TFF 3’üncü Lig ekibi Fatsa Belediyespor ile TFF 2’nci Lig takımı Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Peki, Fatsa Belediyespor Samsunspor maçı kaç kaç bitti? İşte Fatsa Belediyespor Samsunspor maç sonucu...

Fatsa Belediyespor Samsunspor maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Eleme Turu maçında deplasmanda TFF 3’üncü Lig ekibi Fatsa Belediyespor ile karşılaşan TFF 2’nci Lig takımı Yılport Samsunspor, sahadan 4-0 galip ayrılarak adını 4’üncü tura yazdırdı.

Fatsa Belediyespor Samsunspor maç özeti

16’ncı dakikada Bünyamin’in pasında topla buluşan Atabey’in ceza sahası içinden kaleye çektiği şutta kaleci Ömürcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34’üncü dakikada Onur Eriş’in kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Bünyamin’in kafa vuruşunda topu kaleci Ömürcan son anda kurtardı.

45’inci dakikada Samet Asatekin’in ceza sahası içerisinde gönderdiği topu, Atabey gelişine vurarak ağlarla buluşturdu: 0-1.

45+1’inci dakikada Onur Eriş’in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Atabey’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

73’üncü dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz’un yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak gol çizgisini geçti: 0-3.

77’nci dakikada Bahattin’in ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Onur Eriş’in şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

85’inci dakikada Onur’un pasıyla buluşan Ahmethan’ın ceza sahası içerisinde kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-4.

Yılport Samsunspor, bu skorla 4’üncü tura yükseldi.

STAT: Fatsa İlçe Stadı

HAKEMLER: Yiğit Peşin, Yavuz Bahadır Ordu, Mustafa Tosun

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan, Murat, Rıdvan (Dk. 52 Rıdvan), Onur Hafızoğlu, Muhammet Ali, Fatih (Dk. 82 Abdullah), Zeki (Dk. 63 İsmail Can), Alparslan, Oktay, Şefik, Recep

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet Altın, Enes İslam, Ercan, Nuri, Samed Hakan Kılıç, Bünyamin, Onur Eriş, Oğuz, Ramazan, Samet Asatekin (Dk. 74 Ahmethan), Atabey (Dk. 78 Bahattin)

GOLLER: Dk. 45 ve Dk. 45+1 Atabey Çiçek, Dk. 73 Oğuz, Dk. 85 Ahmethan Köse (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Oğuz (Yılport Samsunspor), Mehmet Seçme, İsmail Can, Oktay (Fatsa Belediyespor)

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 20:50
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