Fatmanur Çelik için velilerden öğretmenlere duygulandıran sürpriz

Çekmeköy’de öğrencisi tarafından hayattan koparılan öğretmen Fatmanur Çelik’in acısı tüm eğitim camiasını yasa boğarken; Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu velileri, şiddetin karanlığına karşı sevgi ve saygıdan örülmüş bir kalkanla cevap verdi.

YALNIZ DEĞİLSİNİZ BİZ BURADAYIZ

Haftalık İstiklal Marşı töreni için bahçede toplanan öğretmenler, hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı.

Tören anında ellerinde çiçeklerle okul bahçesine giren onlarca veli, öğretmenlerini alkışlarla karşılayarak "Yalnız değilsiniz, biz buradayız" mesajını verdi. Haber 7'nin haberine göre; Gözyaşlarının vefa ile aktığı o anlarda, velilerin bu asil duruşu tüm öğretmenlere büyük moral oldu.

BU BİR GELECEK İRADESİDİR

Organizasyonun mimarı olan Okul Aile Birliği Başkanı Gülsüm Turancı, yaptığı açıklamada eğitimin kutsallığına vurgu yaparak şunları söyledi: "Bu sadece bir çiçek takdimi değil; bir toplumun kendi geleceğine, yani öğretmenine sahip çıkma iradesidir. Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu velileri bugün bu iradeyi göstererek öğretmenlerinin yanında yer almıştır. Öğretmenine değer veren, geleceğini kurtarır. Biz, bu büyük ailenin her bir ferdiyle şiddete karşı dimdik ayaktayız!

EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞI

Yaşanan bu olağanüstü destek karşısında mutluluğunu ifade eden Okul Müdürü Alpay Yavuz, velilerin bu davranışını şu sözlerle taçlandırdı:

"Okul Aile Birliğimizin organizasyonunda velilerimiz tarafından gerçekleştirilen bu değerli ve anlamlı duruş, biz eğitimciler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. Mesleğimize duyulan bu saygı, yarınlara olan inancımızı perçinledi.