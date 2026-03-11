Almanya, Ortadoğu’yu apar topar terk ediyor: Pılını pırtısını toplayıp kaçtılar

  • İSTANBUL
Geçen hafta Tahran’daki Büyükelçiliğini, 2 günce ise Bağdat Büyükelçiliğini boşaltan Almanya dün de Irak'taki Erbil Başkonsolosluğu'nu tahliye ederek pılını pırtısını toplayıp arkasına bakmadan bölgeden kaçtı.

Almanya, ABD ve İsrail terör ittifakının İran'a saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri sonrası Orta Doğu ve Körfez bölgelerine yayılan gerginlik nedeniyle diplomatlarını tahliye etmeye devam ediyor. Geçen hafta İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçilik personelini tahliye eden Almanya, dün de Irak kuzeyindeki Erbil kentindeki başkonsolosluk personelini geri çekti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkonsolosluk personelinin dün akşam saatlerinde Irak'tan ayrıldığı belirtildi. Bağdat Büyükelçiliği personelinin ise 9 Mart'ta tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Alman medyasına konuşan Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, personelin güvenliğinin kendileri için en önemli öncelik olduğunu ve tahliye kararlarının potansiyel tehditleri en aza indirmek için alındığını açıkladı.

