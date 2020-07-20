Fatmanur Altun "üç maymunu oynamayın" deyip açıkladı: Tecavüze karşı sesiniz çıksın

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, 17 yıllık öğretmen eşi Ebru Işık'a şiddet uygulamasının ardından HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in de bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Fatmanur Altun, seçim çalışması esnasında bir kadına tecavüz edildiğini, dayak yiyen kadının daha sonra ifadesini değiştirip 'dolaba çarptım' demeye başladığını hatırlatarak, "Bütün bunlar olurken medyaları, kanaat önderleri, siyasetçileri, önde gelen figürleri yine üç maymunu oynuyor" dedi.

Altun: Sesiniz çıksın

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, "Sesiniz çıksın! Sizi susturan, bastıran ve iktidara gelebilmek için kullanan bu çeteye 'Sizin de iktidar hırsınızın da Allah belasını versin!' deyin. Su gider, kum kalır. HDP’li milletvekillerine dönük tecavüz ve dayak iddialarına sol-seküler camiadan hala ses çıkmıyor. Konuşanları susturmak için seviyesiz yollara, adi linçlere başvuruluyor. Toplumsal hayatın bir kesimi rehin alınmış, siyasetleri felç edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Fatmanur Altun "Konuşmaya çalışanı tehdit, baskı ve şantajla susturmaya çalışıyorlar. Ne saldırganlar adına utanç duyuyorlar, ne boyunları bükülüyor, ne de saldırganlıkları bitiyor. Sesiniz çıksın! Sizi susturan, bastıran ve iktidara gelebilmek için kullanan bu çeteye 'Sizin de iktidar hırsınızın da Allah belasını versin!' deyin" ifadelerini kullandı.

"Kadıncağızı susturabilirsiniz ama biz susmuyoruz"

Altun Twitter hesabından, "Olay münferit bir suç olmaktan çıkıp, organize suça, gözlerden saklanmaya çalışılan bir tecavüz şebekesinin ifşasına doğru evriliyor. Ejderhanın kuyruğuna basmışız. Dört koldan linç operatörleri boşuna harekete geçmemiş. Kadıncağızı susturabilirsiniz ama biz susmuyoruz!" açıklamasında bulundu.