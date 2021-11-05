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Gündem Fatmanur Altun Emin Çölaşan'a ağzının payını verdi
Gündem

Fatmanur Altun Emin Çölaşan'a ağzının payını verdi

NATO’da Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a tercümanlık yapan Fatma Kavakçı'nın başörtülü olması, Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ı rahatsız etmişti. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun konuya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 14:57:00 -

Kendisine 'Sarı Öküz' diyen Sözcü yazarı Emin Çölaşan, 2 Kasım’daki yazısında NATO’da Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a tercümanlık yapan başörtülü hanımefendiyi diline dolayarak skandal ifadeler kullanmıştı. Emin Çölaşan’a TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun’dan yanıt geldi.

Fatmanur Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başörtülü olduğum için okulumdan atıldım, eğitim hakkımla birlikte pek çok hak kaybı yaşadım. Bunca yaşanmışlığa rağmen başörtülü olmak ile yetkinlik arasında negatif ilişki kurarken tek bir rasyonel/akli temellendirme yapabildiklerini görmedim. Akıl vs. diyorlar bir de!” ifadelerini kullandı.

Savcılar harekete geçecek mi?

Dünkü konuşmasında ‘kadın ayrımcılığı”nın Anayasa’da yasak olduğunu hatırlatan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Çölaşan’ın söz konusu yazısının ayrımcılık olduğunu belirterek savcılığın harekete geçmesi gerektiğini söylemişti.

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