Fatma Şahin'den döviz açıklaması!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ekmeğimizi ve aşımızı küçültmeden, birlik ve beraberlik içerisinde bu süreçten güçlenerek çıkacağız, kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin derlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de yaşanan darbe ve darbe girişimlerine değinen Şahin, şöyle devam etti:

"Eski Türkiye'ye dönmek çok kolay, borçla emir almaya devam edersiniz. Gezi olaylarıyla başlayan sürecin aslında ağaç olmadığı, büyük yatırımların durdurulmasına dönük bir bakış açısı olduğunu gördük. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz ile devam eden büyük bir operasyonla karşı karşıya kaldık. Her darbe bizi 30 yıl geriye götürdü, yüzde 10 küçülttü. Gaziantep serhat bir şehir. Biz sigortayız, bölgenin barajıyız. 7 yıldır 500 bin mülteciyi kucakladık. Bu durumdan en az zararla kurtulmaya çalıştık. Dibimizde savaş olmasına rağmen bin 500 fabrika kurduk. Sanayici asla çarklarını durdurmadı. Gaziantep modeli oluşturduk."

"EKMEĞİMİZİ AŞIMIZI KÜÇÜLTMEDEN"

Bu süreçte sağlam durulması ve geçmişe yakışır bir şekilde yaşanması gerektiğini belirten Şahin, "Ekmeğimizi ve aşımızı küçültmeden, birlik ve beraberlik içerisinde bu süreçten güçlenerek çıkacağız, kazanacağız. Aklımızı kullanarak süreci yönetmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.