Fatma Şahin’den Akit’e ziyaret
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Akit Medya'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. 27 Nisan'da meydana gelen yangında gazetemizin merkez binasında büyük hasar yaşanmıştı. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu, bu zor dönemde gerçekleşen nazik ziyaretinden dolayı Şahin'e teşekkür etti.
HABER MERKEZİ İSTANBUL
27 Nisan’da meydana gelen yangında gazetemizin Küçükçekmece’deki merkez binasında büyük hasarların büyük yangının yaraları sarılmaya çalışılırken, dün Akit Medya Grubu’na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yangında ağır hasar alan binamıza gelerek, yöneticilerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete ev sahipliği yapan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, bu zor zamanda gerçekleşen nazik ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Şahin’e teşekkürlerini iletti.