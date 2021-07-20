Fatma Girik'in sağlık durumu hakkında kardeşinden açıklama
Bodrum'daki evinde rahatsızlanan ve apar topar hastaneye kaldırılan Fatma Girik'in sağlık durumuyla ilgili kardeşinden açıklama geldi.
Bodrum'da yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını korkutan 79 yaşındaki Girik'in sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, yaptığı açıklamada, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı" dedi.
Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik, gece saatlerinde tansiyonu yükselerek ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
"Sağlık durumu iyi"
Girik, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Girik'in kardeşi Günay Girik, AA'ya yaptığı açıklamada, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı" dedi.
Fatma Girik'in annesi de hastanede
Öte yandan Girik'in annesi Münnevver Girik'in ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı.