  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyaz Saray aşı karşıtlığından 12 kişiyi sorumlu tuttu

Yolcu otobüsünde faciadan dönüldü! Son anda kurtuldular

İstanbul'da sivrisinek isyanı

4 günlük bayram raporu

Canlı yayında mülteci tartışması! 'Yani sonunda Suriyeliler ve Afganlar Türkiye'nin sahibi olacak?'

Heyecan dorukta! Türkiye Baykar'ın bayram hediyesine kilitlendi

Suriye'ye hava saldırısı! Füzeler geceyi aydınlattı

Boğaziçi Üniversitesi'nden kovulunca gündeme gelmişti! Can Candan'ın hazırladığı 'Benim Çocuğum' belgeselindeki 'eşcinsellik' güzellemesi akıllara durgunluk verdi

CHP’li Lütfü Savaş CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının yurt dışında belirleneceğini itiraf etti

Filistin’in önemli ismi konuştu: Siyonist İsrail rejimi Mescid-i Aksa’nın dini statüsünü değiştirmeye çalışıyor
PKK’nın finans desteğine darbe
Avcılar E-5’te kurban yoğunluğu drone ile görüntülendi
Bakan Koca'dan kritik uyarı: Bu çok farklı
Bağdat'ta halk pazarı saldırısını DEAŞ üstlendi
Medya Fatma Girik sağlık durumu
Medya

Fatma Girik sağlık durumu

Yeşilçam oyuncularından Fatma Girik evinde rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Fatma Girik'in son durumu ise merak edildi. Peki, Fatma Girik nasıl oldu neyi var?

Yeniakit Publisher
2021-07-20 12:48:00 -
Fatma Girik sağlık durumu

Yeşilçam oyuncularından 79 yaşındaki Fatma Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde fanalaştı. Pazartesi akşamı rahatsızlanan oyuncu yardımcılarının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Fatma Girik sağlık durumu

Amerikan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf Babayiğit “Fatma hanım göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak” diye konuştu.

Öte yandan Fatma Girik'in 99 yaşındaki annesi Münevver Girik Dukav'ın da Bodrum Devlet Hastanesi yoğun bakımda tedavi altında olduğu. Kızından iki gün önce hastaneye kaldırılan Münevver Girik Dukav'ın yaşlılığa bağlı sağlık sorunu yaşadığı belirtildi.  

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay