Fatma Girik sağlık durumu
Yeşilçam oyuncularından Fatma Girik evinde rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Fatma Girik'in son durumu ise merak edildi. Peki, Fatma Girik nasıl oldu neyi var?
Yeşilçam oyuncularından 79 yaşındaki Fatma Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde fanalaştı. Pazartesi akşamı rahatsızlanan oyuncu yardımcılarının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Fatma Girik sağlık durumu
Amerikan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf Babayiğit “Fatma hanım göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak” diye konuştu.
Öte yandan Fatma Girik'in 99 yaşındaki annesi Münevver Girik Dukav'ın da Bodrum Devlet Hastanesi yoğun bakımda tedavi altında olduğu. Kızından iki gün önce hastaneye kaldırılan Münevver Girik Dukav'ın yaşlılığa bağlı sağlık sorunu yaşadığı belirtildi.