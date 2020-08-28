Fatma Girik öldü mü? Flaş açıklama

77 yaşındaki oyuncu ve eski siyasetçi Fatma Girik'in öldüğü iddia edilmişti.

Konuya ilişkin Girik'in öz yeğeni Günay Girik açıklama yaptı.

Magazin muhabiri Burhan Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Günay Girik ile konuştuğunu söyledi.

Akdağ, Girik'in Fatma Girik ile ilgili çıkan haberlere çok üzüldüklerini ve konuyla ilgili yasal işlem başlatacaklarını ifade etti.

İşte Burhan Akdağ'ın o paylaşımı:

"Biraz evvel saat 12.00'de Fatma Girik'in yeğeni Günay Girik ile konuştum. Fatma Girik ile ilgili çıkan haberlere çok üzüldüklerini bu tür haberleri yapanlar için kanuni işlemlere başladıklarını söyledi"

Belediye Başkanlığı yapmıştı

Oyuncu Fatma Girik, 1988 ile 1993 yılları arasında Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.