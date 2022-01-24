Fatma Girik korona mıydı koronadan mı öldü? Fatma Girik ölüm nedeni ne?

Fatma Girik öldü! Bodrum’da yaşaya ve geçtiğimiz aylarda tedavisi için İstanbul’a getirilen Fatma Girik’in vefat ettiği açıkladı. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi duyurdu. Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik için Keskin şu ifadeleri kullandı: "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

Fatma Girik ölüm nedeni ne?

Fatma Girik'in hastalığı neydi? Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle Fatma Girik, 2019 Şubat ayında shunt ameliyatı geçirmişti. 180'den fazla filmde rol alan Girik, Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. 2019 Şubat ayında Fatma Girik hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat oldu. Girik, Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Tomografi sonucunda bir sonuç çıkmayan sanatçı ertesi gün tekrar doktora gitmiş ve daha detaylı tetkikler için İstanbul’a getirilmişti.

Fatma Girik'in aile dostlarından Filiz Kalkavan yaptığı açıklamada “Fatma hanım ile uzun yıllarımız birlikte geçti. Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul'daki evine gitmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı ama biz corona virüsüne yakalandığını duyduk.” şeklinde konuştu. Fatma Girik’in hayat arkadaşı Memduh Ün 16 Ekim 2015 tarihinde yaşamını yitirmiş Bodrum’un Torba Mezarlığı'nda defnedilmişti. Fatma Girik annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik Torba'daki evinde yaşıyor.