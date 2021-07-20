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Medya Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
Medya

Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde fenalaşan 79 yaşındaki Fatma Girik hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 15:11:00 -
Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik, gece saatlerinde tansiyonu yükselerek ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumu iyiye gidiyor

Hastanede yapılan tedavinin ardından Girik'in durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Annesi de hastanede

Öte yandan Girik'in annesi Münnevver Girik'in ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı.

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