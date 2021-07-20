Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde fenalaşan 79 yaşındaki Fatma Girik hastaneye kaldırıldı.
Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik, gece saatlerinde tansiyonu yükselerek ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Durumu iyiye gidiyor
Hastanede yapılan tedavinin ardından Girik'in durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
Annesi de hastanede
Öte yandan Girik'in annesi Münnevver Girik'in ise Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı.