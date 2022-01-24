Fatma Girik hastalığı neydi? Fatma Girin neden öldü, kaç yaşında öldü?
Fatma Girik öldü mü? Fatma Girik neden öldü, hastalığı neydi? Yeşilçam oyuncularından Fatma Girik son dakika hayatını kaybetti. Gelen bon dakika haberine göre oyuncu Fatma Girik tedavisi için Bodrum’dan İstanbul’a getirilmişti. Peki Fatma Girik kimdir, nereli kaç yaşında?
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul’a giden türk sinemasınını ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.
Son dakika haberi: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi duyurdu.
Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik için Keskin şu ifadeleri kullandı: "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."
Fatma Girik neden öldü, hastalığı neydi?
Fatma Girik'in aile dostlarından Filiz Kalkavan yaptığı açıklamada “Fatma hanım ile uzun yıllarımız birlikte geçti. Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul'daki evine gitmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı ama biz corona virüsüne yakalandığını duyduk. Cenazesi ile ilgili işlemler henüz aydınlanmadı” diye konuştu.
Fatma Girik kimdir?
Fatma Girik, 12 Aralık 1942 tarihinde Hayri ve Münevver çiftinin üç çocuğundan biri olarak İstanbul‘da dünyaya geldi. Babası dalgıç, annesi ev hanımıydı. Müesser ve Günay isimlerinde iki kardeşi vardı. Girik’in çocukluğu Sultanahmet‘te geçti. Cağaloğlu Ortaokulu‘na devam ederken, ailesine yardımcı olmak zorunda kaldığı için eğitimini ikinci sınıfta sonlandırdı. Bu dönemde annesiyle birlikte filmlerde figüranlık yapmaya başladı.
İlk filmi yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri‘nin yaptığı Leke‘ydi. Bu filmi oyuncu olarak adından söz ettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Daha sonra Memduh Ün’ün yönetmenliğini yaptığı 1960 yapımı Ölüm Peşimizde filminde rol aldı. Memduh Ün’le tanışması hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
Civanmert, Duvaksız Gelin, Kısmetin En Güzeli ve Severek Ölenler gibi filmlerde izleyicinin karşısına başrolde çıkan Girik’in popülaritesi giderek artıyordu. Fatma Girik’in ağlatılan ve ezilen kadın rollerinden Erkek Fatma olarak anıldığı döneme geçişi 1962 yılında yine Memduh Ün‘ün yönetmenliğini yaptığı Belalı Torun filmiyle oldu.
Filmde bir erkeği canlandırdı. Bunun için saçlarını kısacık kestirdi. 1965 yılında Keşanlı Ali Destanı isimli yapımdaki oyunculuğuyla Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. 1968 yılında şarkıcılık kariyerine başladı. Bu dönemde Öksüz, Vuruldum Bir Kıza, Köroğlu gibi yapımlarla kamera karşısına geçti. Daha sonra başrolde oynadığı Ezo Gelin isimli filmi büyük başarı kazandı.
Fatma Girik, Anadolu‘daki kadınların sorunlarının işlendiği filmlerde güçlü bir oyunculuk sergiledi. Girik, 70’li yıllarda kozmetik ve ev tekstili firmalarının reklam filmlerinde oynadı.
1987 yılında bir TRT projesi olan Gönül Dostları‘yla TV izleyicisiyle buluştu. Bu dizideki başarılı performansıyla Kültür Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. 1988'de siyasete atılarak Şişli Belediye Başkanı oldu.
1993 yılında görev süresi tamamlandıktan sonra, Söz Fato’da isimli reality show programıyla izleyicinin karşısına çıkan Girik, toplumsal sorunları irdeleyen ve çözümler arayan bu programa uzun süre devam etti.
Daha sonra Bize Ne Oldu?, Benim İçin Ağlama ve Hasret gibi yapımlarda rol aldı. 2001 yılında İstanbul Uluslararası Film Festivali‘nde onur ödülüne layık görüldü. 2005‘te yönetmenliğini Tunç Başaran ve Memduh Ün’ün birlikte yaptıkları Büyülü Fener'de rol aldı. Ardından Sinema Bir Mucizedir filminde oynadı.
Fatma Girik filmleri
1954 – İstiklal Uğrunda
1956 – Yetimler Ahı
1957 – Memiş İş başında
1957 – Leke
1958 – Murada Ereceğiz
1958 – Memiş Gangsterler Arasında
1958 – Gönülden Ağlayanlar
1959 – Talihsizler
1959 – Sevdalı Gelin
1959 – Ömrümün Tek Gecesi
1959 – Eceline Susamışlar
1959 – Çakır Emine’m
1959 – Bağrıyanık
1960 – Vatan ve Namus
1960 – Üsküdar İskelesi
1960 – Telli Kurşun
1960 – Ölüm Peşimizde
1960 – Kaldırım Çocuğu Kopuk
1960 – Fakir Şarkıcı
1960 – Civanmert
1960 – Cici Kâtibem
1960 – Aşk Hırsızı
1960 – Aliii
1960 – Çapkın Hırsız
1961 – Seviştiğimiz Günler
1961 – İki Damla Gözyaşı
1961 – Duvaksız Gelin
1961 – Boş Yuva
1961 – Avare Mustafa
1961 – Mahalleye Gelen Gelin
1962 – Sokak Kızı
1962 – Küçük Beyefendi
1962 – Kısmetin En Güzeli
1962 – Günahsız Aşıklar
1962 – Fosforlu Oyuna Gelmez
1962 – Fatoş’un Bebekleri
1962 – Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey?
1962 – Çöpçatan
1962 – Belalı Torun
1962 – Cengiz Han’ın Hazineleri
1963 – Zoraki Milyoner
1963 – Zifaf Gecesi
1963 – Yavaş Gel Güzelim
1963 – Yaralı Aslan
1963 – Katır Tırnağı
1963 – Hop dedik
1963 – Bulunmaz Uşak
1963 – Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri
1963 – Bire On Vardı
1963 – Bazıları Dayak Sever
1963 – Barut Fıçısı
1963 – Badem Şekeri
1963 – Kiralık Koca
1964 – Tophaneli Osman
1964 – Tatlı Sert
1964 – Öp Annenin Elini
1964 – Muhteşem Serseri
1964 – Köye Giden Gelin
1964 – Koçum Benim
1964 – Kırk Küçük Anne
1964 – Kimse Fatma Gibi Öpemez
1964 – Keşanlı Ali Destanı
1964 – Halk Çocuğu
1964 – Galatalı Fatma
1964 – Fatoş’un Fendi Tayfur’u Yendi
1964 – Beş Şeker Kız
1964 – Varan Bir
1964 – Hizmetçi Dediğin Böyle Olur
1964 – Kanun Karşısında
1965 – Yıldız Tepe
1965 – Üç Kardeşe Bir Gelin
1965 – Severek Ölenler (Kartalların Öcü
1965 – Seveceksen Yiğit Sev
1965 – Şenol Birol Gool
1965 – Şeker Hafiye
1965 – Şeker Gibi Kızlar
1965 – Kumarbaz
1965 – Korkunç İntikam
1965 – Hırsız
1966 – Bir Garip Adam
1966 – Altın Şehir
1966 – Yiğitler Ölmezmiş
1966 – Seni Bekleyeceğim
1966 – Ölüm Temizler
1966 – Kucaktan Kucağa
1966 – Kolsuz Kahraman
1966 – Karakolda Ayna Var
1966 – Koca Yusuf
1966 – Hedef Ankara
1966 – Fakir Çocuklar
1966 – Fabrikanın Şoförü
1966 – Ben Bir Sokak Kadınıyım
1966 – Bana Bela Derler
1966 – Avare Kız
1966 – Aşkın Kanunu
1966 – Allahaısmarladık Yavrum
1966 – Namusum İçin
1967 – Zilli Nazife
1967 – Ya Sev Ya Öldür
1967 – Yaprak Dökümü
1967 – Son Gece
1967 – Ömre Bedel Kız
1967 – Kız Kolunda Damga Var
1967 – Kiralık Kadın
1967 – Karakolda Ayna Var
1967 – Hırsız Prenses
1967 – Dolmuş Şoförü
1967 – Ayşecik (Canım Annem)
1967 – Ağa Düşen Kadın
1967 – Sürtüğün Kızı
1968 – Vuruldum Bir Kıza
1968 – Öksüz
1968 – Nilgün
1968 – Köroğlu
1968 – Ezo Gelin
1968 – Çöl Kartalı Şeyh Ahmet
1968 – Ana Hakkı Ödenmez
1969 – Vatan ve Namık Kemal
1969 – Menekşe Gözler
1969 – Erkek Fatma
1969 – Büyük Yemin
1969 – Boş Beşik
1970 – Sevenler Ölmez
1970 – Şoför Nebahat
1970 – Meçhul Kadın
1970 – Ham Meyva
1970 – Duyduk Duymayın Demeyin
1970 – Yarın Son Gündür
1971 – Solan Bir Yaprak Gibi
1971 – Satın Alınan Koca
1971 – Önce Sev Sonra Öldür
1971 – Mualla
1971 – Mahşere Kadar
1971 – Kerem ile Aslı
1971 – İki Ruhlu Kadın
1971 – Acı
1971 – Namus
1971 – Murat ile Nazlı
1973 – Toprak Ana
1973 – Kızgın Toprak
1973 – Kambur
1973 – Gönülden Yaralılar
1973 – Dağdan İnme
1974 – Önce Vatan
1974 – Kuma
1974 – Kara Peçe
1975 – Ağrı Dağı Efsanesi
1977 – Ölmeyen Şarkı
1977 – Meryem ve Oğulları
1977 – Hatasız Kul Olmaz
1977 – İntikam Meleği (Kadın Hamlet)
1978 – Yaşam Kavgası
1978 – Gelincik
1981 – Kanlı Nigar
1982 – Kaçak
1982 – Gülsüm Ana
1984 – Postacı
1985 – Yılanların Öcü
1987 – Japon İşi
1987 – Hacer Ana
1988 – Kadın Dul Kalınca
1988 – Sevgilerin En Güzeli
1988 – Bu Devrin Kadını
1988 – Tek Başına Bir Kadın
1989 – Namusun Bedeli
1990 – Gün Ortasında Karanlık
2005 – Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener
Fatma Girik dizileri
1987 – Gönül Dostları
1988 – Dünya Fraggle
2000 – Benim İçin Ağlama
2001 – Bize Ne Oldu
2003 – Gurbet Kadını
2006 – Hasret
2007 – Oğlum İçin
2009 – Altın Kızlar
2012 – Babalar ve Evlatlar