Fatma Girik hastalığı ne? Fatma Girik kaç yaşında kimdir?

Fatma Girik birkaç ay önce Bodrum'da yaşadığı evde rahatsızlanmış. Bir süre Bodrum'da tedavi gördükten sonra İstanbul'a gelmişti. Girik'in o o süreçte göğüs hastalıkları enfeksiyonu sebebiyle hastanede yattığı biliniyor.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim” paylaşımında bulundu.

Fatma Girik kaç yaşında kimdir?

Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Girik,12 Aralık 1942'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi.

Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.