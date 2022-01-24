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Medya Fatma Girik cenaze töreni nerede Bodrum’da mı yapılacak?
Medya

Fatma Girik cenaze töreni nerede Bodrum’da mı yapılacak?

Fatma Girik vefat sebebi hastalığı neydi? Yeşilçam oyuncularından Fatma Girik 79 yaşında hayatını yitirdi. Uzun yıllardır Bodrum’da yaşayan sanatçının cenaze töreninin İstanbul’da mı Bodrum’da mı yapılacağı merak konusu. Peki, Fatma Girik’in cenaze töreni ne zaman nerede yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-01-24 12:27:00 -
Fatma Girik cenaze töreni nerede Bodrum’da mı yapılacak?

Oyuncu Fatma Girik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Girik'in, tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Liv Hospital'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” denildi?

Fatma Girik cenaze töreni nerede Bodrum’da mı yapılacak?

Fatma Girik için yarın (25 Ocak Salı) 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak.

Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.

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