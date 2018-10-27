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Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımcıları belli oldu

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımcıları açıklandı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 15:15
Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımcıları belli oldu
Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 15:15
  1. Fatma Betül Sayan Kaya
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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