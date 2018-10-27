AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımcıları belli oldu.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla Kaya'nın yardımcıları belirlendi.

Buna göre, Ali Şahin, Hacı Ahmet Özdemir, Fatma Aksal, Emine Nur Günay, Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Hamdullah Şevli, Sevde Sena Dağlı, Sosyal Politikalar Başkan Yardımcıları oldu.