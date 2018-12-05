Fatin Dağıstanlı: AK Parti'nin son seçimi olabilir

Akit TV’de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında, Mart 2019 seçimlerine dair çok konuşulacak bir yorum yapıldı. Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumuyla ekrana gelen programda, AK Parti’nin Mart 2019 seçimlerinde başarısız olma ihtimali değerlendirildi.

“AK Parti’nin son seçimi olabilir”

Sunucu Fatin Dağıstanlı, tüm dünyanın gözünü bu seçimlere çevirdiğini söyledi. Dağıstanlı, AK Parti’nin başarısız olması durumunda, iktidar partisinin son seçimi olabileceğini ifade etti. Dağıstanlı şunları söyledi:

“31 Mart kritik bir seçim ve AK Parti’nin son seçimi olabilir. Çok iddialı bir cümle... Çünkü bunun hesabını yapıyorlar. Diyeceksiniz ki, ‘24 Haziran da AK Parti’nin son seçimi olabilirdi.’ Ama bu seçim de benzer bir seçim. Yani 31 Mart 2019 tarihindeki seçim, Türkiye için, bölge için, küresel dünya için ve İslam coğrafyası için ümmet için önemli. Niye? Herkesin gözü bu seçimde. Eğer bu seçimde AK Parti beklenen oyu alamaz ise, özellikle Ankara başta olmak üzere İzmir gibi kentlerde, İstanbul'da başarılı olamazsa Erdoğan'ın işi zor.”

“Meşruiyet tartışması çıkar”

Dağıstanlı’nın sözlerinin ardından kendi yorumunu dile getiren Ali İhsan Karahasanoğlu, “Şimdi bir meşruiyet tartışması şu an dahi çıkartan kesimlerin 31 Mart seçimlerinde eğer AK Parti’nin oyları; atıyorum yüzde 42’ler civarında çıkmaz da yüzde 40 bile çıkmış olsa büyük bir tartışma çıkarabileceklerini tahmin edebiliyoruz.” diye konuştu.

AK Parti’nin düşük oy almas ihtimali ile ilgili de konuşan Karahasanoğlu, “AK Parti, diyelim yüzde 40 çıktı. En büyük rakibi kaç olacak? CHP’nin yüzde 33’ün üzerine çıkacağına dair anket var mı? Tüm çalışmalar AK Parti’nin oylarını indirmek için... CHP’nin de yüzde 33’ün üzerine çıkacağına dair tahmin yokken, en kötü yüzde 40 alıyor AK Parti. Rakibi 33 civarıysa, AK Parti vazgeçilmez demekir. Meşruiyet tartışması çıkarmanın da anlamı yok demektir.” ifadelerini kullandı.

“İnşallah hatırlatmak zorunda kalmayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü biliyorsunuz bazıları rahat durmaz durmadan karıştırmanın gayreti içine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur ittifakını çok sağlam çok diri tutmamız gerekiyor” ifadelerine atıfta bulunan Dağıstanlı, “Ben, ‘Bazıları rahat durmaz’ cümlesini not aldım. Bir gün İnşallah hatırlatmak zorunda kalmayız.” dedi.

Dağıstanlı’nın sözlerine karşılık Karahasanoğlu, “Hatırlama ihtiyacı hissetmeyeceğimizi zannediyorum.” diye konuştu.