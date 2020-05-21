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Fatih'te yankesicilik zanlısı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:46:51 -
Fatih'te yankesicilik zanlısı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te Nijerya uyruklu iş adamının cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalınması olayına karışan zanlılardan biri yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Mayıs'ta Ankara Caddesi'nde yürüyen Nijerya uyruklu iş adamı Abımbola Obafemi Jackson K'nin (46) içinde 150 dolar, 5 bin 500 lira ve ikamet izin belgesinin bulunduğu cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayda kullanılan aracın sahibi Ali S'yi (26) Beyoğlu'ndaki ikametinde yakaladı.

Kamera kayıtlarında, Nijerya uyruklu iş adamının caddede yürürken 4-5 kişilik bir grup tarafından etrafının sarıldığı, bu sırada yoldan geçen bir aracın da önünü kestiği ve şüphelilerin cüzdanını çalarak farklı yönlere gittikleri görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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