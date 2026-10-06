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Yerel Fatih’te yangında bir kişi öldü: Dar sokaklar itfaiyenin ulaşımını güçleştirdi
Yerel

Fatih’te yangında bir kişi öldü: Dar sokaklar itfaiyenin ulaşımını güçleştirdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

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Fatih’te yangında bir kişi öldü: Dar sokaklar itfaiyenin ulaşımını güçleştirdi

İstanbul Fatih’te çatıda başlayan yangının sardığı iki katlı binada Erdinç L. hayatını kaybetti. Dar yollar ve hatalı parklar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.

Fatih’in Ayvansaray Mahallesi’nde iki katlı bir binada çıkan yangın can kaybıyla sonuçlandı. Söndürme çalışmalarının ardından binada yapılan aramada, içeride yalnız olduğu öğrenilen Erdinç L.’nin cansız bedenine ulaşıldı.
 
Yangın, saat 22.30 sıralarında Külhan 1 Sokak’taki binanın çatısında başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevler kısa sürede büyüyerek binanın tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

DAR SOKAKLAR VE PARKLAR GEÇİT VERMEDİ

İtfaiye ekipleri, yolların dar olması ve sokak içerisindeki hatalı parklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında çevredekilerin paniği ise cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülere yansıdı.

BİNADA KALAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin çalışması sırasında binada yalnız kaldığı öğrenilen, Erdinç L.'nin cenazesine ulaşıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak binada inceleme yaptı. Erdinç L.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının neden çıktığına ilişkin inceleme sürüyor.(DHA)

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