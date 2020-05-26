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Yerel

Fatih'te tramvay durağında erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Fatih ilçesinde, sabah saatlerinde tramvay durağına gelen vatandaşlar erkek cesedi buldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 08:39:00 -
Fatih'te tramvay durağında erkek cesedi bulundu

İstanbul'daki olay, saat 06.45 sularında Fatih Beyazıt tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah görev değişimi yapan güvenlik görevlisi, erkek bir şahsın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede üzerinde kimliği çıkmayan 60 yaşlarında erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından üzerinde herhangi darp izi bulunmayan şahsın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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