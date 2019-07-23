Fatih'te taksici dehşeti! Yolcuya bıçakla saldırdı İstanbul'un Fatih ilçesinde aracına aldığı yolcuyla tartışan ticari taksi şoförü, tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle yolcusuna bıçakla saldırdı.

İstanbul Fatih’te bir taksici geçen Cumartesi günü tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı. Araya girenlerin ayırdığı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay geçen Cumartesi günü Beyazıt'ta meydana geldi. Yeniçeriler Caddesi'nde bir taksici müşterisi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Araç içinde başlayan tartışma yolda kavgaya dönüştü. Taksici, yolcuya bıçak, çekerek saldırdı. Taksi şoförü ve yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Cep telefonuyla kaydedilen taksicinin bıçak çektiği kavga anları sosyal medyada paylaşıldı.

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