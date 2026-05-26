Fatih'te otel yangını: 32 yaşındaki genç kurtarılamadı
Fatih'te faaliyet gösteren bir otelde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangında bir kişi tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Topkapı Mahallesi’nde bulunan bir otelde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından otelde yapılan incelemede, 32 yaşındaki H.E.G. isimli kişinin kaldığı odada yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.