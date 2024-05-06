Fatih’te on binlerce kişi Filistin için yürüdü

İşgalci İsrail’in Gazze’de 7 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları, Fatih’te gerçekleştirilen yürüyüşle protesto edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da destek verdiği yürüyüş, akşam namazının ardından Fatih Camii önünden başladı. Edirnekapı’ya kadar süren yürüyüşe on binlerce kişi katıldı. Yürüyüş boyunca, “Katil İsrail Filistin’den Defol, Katil İsrail, İşbirlikçi ABD, Yaşasın Küresel İntifada” sloganları atıldı, tekbirler getirildi.

Yürüyüşün varış noktası olan Edirnekapı’daki program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından katılımcılara hitap eden İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, 7 Ekim’den bu yana yanlışa dur demek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Yıldırım, “Meydanları doldurduk. Avrupa ve Amerika halklarına çağrı yaptık. Dinleri ayrı, ırkları ayrı insanlarla bir araya geldik. Buradan İncirlik’e konvoy düzenledik. İlk defa bir NATO ülkesinde yüz binler harekete geçti. Amacımıza ulaştık. İncirlik üssünün adı değişti ve Ana Jet Üs Komutanlığı oldu. Amerika orada etkisiz hale geldi. Eskisi kadar istihbarat alamıyorlar artık. İki hafta önce alınan bu karar çok sessiz karşılandı ama bu çok önemli” dedi.

“En az 20 geminin Refah’tan geçirilmesinin onayını aldık”

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Özgürlük Filosu’na değinen Yıldırım, “Bazıları bize diyor ki, gemileri aldınız ne oldu? Üç tane hedefimiz vardı. Biri Refah’tan yardımların girmesini sağlamak. Müjdeyi veriyorum. En az 20 geminin İHH tarafından Refah Kapısı’ndan geçirilmesinin onayını aldık. İlk gemimiz de iki üç gün içerisinde kalkacak Ariş’e gidecek ve Refah Kapısı’ndan içeri girecek. İkincisi Gazze Limanı’na gitmek ve en önemlisi de ateşkesi sağlamak. Eğer bu gemiler Akdeniz'de olsa Gazze konusu bir numaralı konu olacak ve bütün uluslararası diplomasi çarkı ateşkes için harekete geçecek. Daha gemileri aldığımız andan itibaren İsrail medyası, ‘Filoya 100’e yakın ülkeden aktivist katılacak. Bu İsrail için büyük felaket’ dediler. Evet bu sizin için felaket, gemilerimiz gelecek” dedi.

“İlk gemimiz yola çıktı”

Amerika, İsrail ve İngiltere’nin baskıları sonucu filodaki iki gemiden Gine Bissau’nun bayraklarını aldığını ifade eden Yıldırım, “Ama size müjdeyi vereyim, ilk gemimiz yola çıktı. Norveç’teki gemimiz şu anda denizde. Birkaç gün sonra Almanya’da olacak inşallah. Ve diğer gemiler de onlara katılacak. Güney Afrika Cumhurbaşkanı gemilere destek açıklaması yaptı. Birleşmiş Milletler de gemilerin korunması gerektiği yönünde açıklama yaptı” dedi.

“Azerbaycan İsrail’e yakıt akışını durdurmalı”

Amerika ve Avrupa’da üniversite öğrencilerinin Filistin’e destek eylemlerini hatırlatan Yıldırım, “Gençler ayağa kalktı. Yeryüzü genç Filistin dostlarıyla doldu taşıyor” dedi.

İsrail’le ticaretin bitirilmesinin çok önemli bir adım olduğunu belirten Yıldırım, “İsrail medyası, Bakü Ceyhan Boru Hattı’ndan yakıt akışının kesilmediğini söylüyor. Buradan kardeş ülke Azerbaycan’a çağrıda bulunuyorum. İsrail’e giden yakıt akışını durdurun. O yakıt, çocukların ölümüne sebep oluyorsa, Azerbaycan’ın bir saniye bile durması mümkün değil” dedi.

“İsrail Gazze’de soykırım suçu işliyor”

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Av. Uğur Yıldırım ise, İsrail’in havadan, karadan ve denizden Gazze halkına saldırdığını belirtti. Yıldırım, “Tüm dünyanın gözleri önünde uluslararası hukuk çiğneniyor. İsrail Gazze’de bir halkın toptan katledilmesi olan soykırım suçunu işliyor. Hukuki mücadelemizle İsrail'e dünyayı dar edeceğiz” ifadelerini kullandı

“Gazze’ye gıda ve ihtiyaç malzemeleri götüreceğiz”

Fransız Hukuk Profesörü Frank Romano da, Gazze’de ateşkes istediklerini belirtti. Romano, “Netanyahu ile ilgili suç duyurusunda bulundum. Bu hukuki süreci neredeyse 3 yıl önce başlatmamıza rağmen uluslararası ceza mahkemeleri hiçbir şey yapmadı. Amerika ve Fransa vatandaşıyım. Maalesef benim vatandaşı olduğum devletler soykırımı desteklemek için İsrail'e silah gönderiyor. Hükümetlerimiz soykırımı durdurmak için hala hiçbir şey yapmıyor. Biz sivil bir inisayif olarak İHH ile beraber Gazze'ye gıda ve ihtiyaç malzemeleri götüreceğiz” dedi.

Eylem, Filistinliler için yapılan duanın ardından sona erdi.