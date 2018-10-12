Fatih'te okul müdürüne 'jammer'lı soygun!

Fatih’te okul müdürü olan İ.Y. (37) 27 Eylül 2018 günü Fatih İskender Paşa Mahallesinde aracını park etti. Kısa sürede aracına döneceğinden içinde 20 bin TL olan çantasını da aracında bıraktı. Aracına döndüğünde aracın kilitli olmadığını ve çantasının da alındığını fark etti. Polisi arayarak şikayetçi oldu. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, çantayı alan kişiyi güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerden tespit etti. Görüntülerde şüphelinin okul müdürünün park etmek istediği sırada aracı takibe aldığı ve okul müdürü aracından uzaklaşınca çantayı alarak kaçtığı görüldü.

Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen ve 13 suçtan kaydı olan Mahmut K(46) gözaltına alındı. . Mahmut K, Emniyette, sinyal kesici (Jammer) ile aracın kilitlenmesini engelleyerek çantayı aldığını itiraf etti.