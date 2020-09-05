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Aktüel Fatih’te müzikholde silahlı kavga: 3 yaralı
Aktüel

Fatih’te müzikholde silahlı kavga: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 07:43:12 -
Fatih’te müzikholde silahlı kavga: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te müzikhol görevlileriyle müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 müşteri yaralandı, 3 çalışan da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Yenikapı Kumsalı Sokak’ta bulunan müzikhole gelen 3 arkadaş ile buradaki çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 3 müşteri çeşitli yerlerinden silahla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı öne sürülen 3 müzikhol görevlisi gözaltına alındı.

Kavgada kullanılan 2 silah incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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