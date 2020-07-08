  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fatih'te, müstakil evde başlayan ve yandaki apartmanlara da sirayet eden yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-08 09:45:27 -
Fatih'te, müstakil evde başlayan ve yandaki apartmanlara da sirayet eden yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Fatih ilçesinde, kullanılmayan müstakil evde başlayan ve yandaki binalara da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Koca Mustafapaşa Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki kullanılmayan 2 katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle evin yanındaki apartmanlara da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ederek, müstakil ev ile çatı kısımları etkilenen apartmanlardaki yangını söndürdü.

Ekipler, müdahaleden sonra daireleri kontrol etti.

Yangın nedeniyle evlerde hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı