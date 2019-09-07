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Fatih'te korkutan yangın! Tarihi bina alev aldı

Fatih'te tarihi ahşap binada yangın çıktı. Alevler söndürüldükten sonra çökme tehlikesi olan bina kontrollü şekilde yıkıldı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:22
Fatih'te korkutan yangın! Tarihi bina alev aldı

Fatih Şehsuvarbey Mahallesi Şair Sermet Sokak'ta bulunan 2 katlı tarihi bir binada 10.30 sıralarındayangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Metruk binanın yanına park edilen iki araçta da maddi hasar oluştu. Sokağa çıkan vatandaşlar yangını korkulu gözlerle izledi. 

Tarihi bina iş makinesi tarafından yıkıldı

Çökme tehlikesi olan binanın etrafına, ekipler tarafından güvenlik şeridi çekildi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından kullanılamaz hale gelen ahşap bina, iş makinası tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam etti.

Aracını yanan binanın yanına park ettiğini söyleyen MesutÖzcan, "Yanan binanın çökmesiyle aracım hasar aldı komşumun da aracı vardı o da hasar aldı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:22
  1. Fatih
  2. Fatih Şehsuvarbey Mahallesi Şair Sermet Sokak
  3. itfaiye ekibi
  4. Metruk binalar

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