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Ekonomi Fatih’te hangi pazarlar bugün kurulacak? Fatih kurulan semt pazarları 8 Mayıs
Ekonomi

Fatih’te hangi pazarlar bugün kurulacak? Fatih kurulan semt pazarları 8 Mayıs

Fatih’te bugün hangi pazarlar açık? Tam kapanma sürecinde 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde semt pazarlarının açılmasına karar verildi. İstanbul Fatih’te yaşayanlar hangi pazarların açık olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün Fatih’te Pazar kuruldu mu? Fındıkzade pazarı kuruldu mu 8 Mayıs

Yeniakit Publisher
2021-05-08 12:46:00 -
Fatih’te hangi pazarlar bugün kurulacak? Fatih kurulan semt pazarları 8 Mayıs

Türkiye’de 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma uygulanıyor. Bu sürede semt pazarlarının iki gün açık olmasına ilişkin genelge yayımlandı. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Fatih’te hangi pazarlar açık?

Fatih’te hangi pazarlar bugün kurulacak? Fatih kurulan semt pazarları 8 Mayıs

Vatandaşlar 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde evlerine en yakın pazara gidip alışveriş yapabilecek. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Fatih’te kurulacak pazarlar şöyle:

Unkapanı Pazartesi Pazarı

Karagümrük Pazartesi Pazarı

Şehremini Salı Pazarı

Kocamustafapaşa Cumartesi Pazarı

Bahçelievler’de kurulan pazarlar 8 Mayıs | Bahçelievler pazarlar açık mı pazara gitmek yasak mı?
Bahçelievler’de kurulan pazarlar 8 Mayıs | Bahçelievler pazarlar açık mı pazara gitmek yasak mı?

Ekonomi

Bahçelievler’de kurulan pazarlar 8 Mayıs | Bahçelievler pazarlar açık mı pazara gitmek yasak mı?

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