Fatih’te hangi pazarlar bugün kurulacak? Fatih kurulan semt pazarları 8 Mayıs
Fatih’te bugün hangi pazarlar açık? Tam kapanma sürecinde 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde semt pazarlarının açılmasına karar verildi. İstanbul Fatih’te yaşayanlar hangi pazarların açık olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün Fatih’te Pazar kuruldu mu? Fındıkzade pazarı kuruldu mu 8 Mayıs
Türkiye’de 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma uygulanıyor. Bu sürede semt pazarlarının iki gün açık olmasına ilişkin genelge yayımlandı. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Fatih’te hangi pazarlar açık?
Fatih’te hangi pazarlar bugün kurulacak? Fatih kurulan semt pazarları 8 Mayıs
Vatandaşlar 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde evlerine en yakın pazara gidip alışveriş yapabilecek. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Fatih’te kurulacak pazarlar şöyle:
Unkapanı Pazartesi Pazarı
Karagümrük Pazartesi Pazarı
Şehremini Salı Pazarı
Kocamustafapaşa Cumartesi Pazarı