Türkiye’de 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma uygulanıyor. Bu sürede semt pazarlarının iki gün açık olmasına ilişkin genelge yayımlandı. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Fatih’te hangi pazarlar açık?

Fatih’te hangi pazarlar bugün kurulacak? Fatih kurulan semt pazarları 8 Mayıs

Vatandaşlar 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde evlerine en yakın pazara gidip alışveriş yapabilecek. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Fatih’te kurulacak pazarlar şöyle:

Unkapanı Pazartesi Pazarı

Karagümrük Pazartesi Pazarı

Şehremini Salı Pazarı

Kocamustafapaşa Cumartesi Pazarı