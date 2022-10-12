Fatih'te döner bıçağıyla sürücüye saldıran İranlı ile ilgili flaş gelişme

Fatih'te bir sürücüye düzenlenen döner bıçaklı saldırının faili olan İranlı kağıt toplayıcı için istenen ceza belli oldu.



İranlı olduğu belirlenen kağıt toplayıcısı, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sularında Yedikule'de bir sürücüye saldırmıştı.

42 yaşındaki İranlı Ferhad Omranıfar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, İranlı zanlı için 9 yıla kadar hapis istedi.

İddianamede, zanlının ceza alması halinde sınır dışı edilmesi de talep edildi.

Zanlı, yolda kendisinden kağıt arabasını çekmesini isteyen şoför Şeyhmus Aykurt ile tartışmış, ardından çıkan kavgada Aykurt'a döner bıçağıyla saldırmıştı. Saldırgan daha sonra mahalleli tarafından darp edildi.

Saldırı neticesinde Aykurt bileğinden yaralandı.