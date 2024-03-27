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Yerel Fatih'te çarşaflı bir kadına saldıran namussuzun dükkanı tahrip edildi
Yerel

Fatih'te çarşaflı bir kadına saldıran namussuzun dükkanı tahrip edildi

Yeniakit Publisher
2024-03-27 10:00:00 -
Fatih'te çarşaflı bir kadına saldıran namussuzun dükkanı tahrip edildi

İstanbul Fatih'te çarşaflı bir kadına saldıran telefoncunun kapısı tahrip edildi. Tahrip edilen dükkanın kepenklerine “Allah’a, Kitaba ve Resule Can Feda” yazıldı.

İstanbul Fatih'te çarşaflı bir kadına saldıran telefoncunun kapısı tahrip edildi. Tahrip edilen dükkanın kepenklerine “Allah’a, Kitaba ve Resule Can Feda” yazıldı.

Fatih Malta Çarşısı’nda çarşaflı kadın, ‘aldığı telefon kılıfını iade etmek istediği’ gerekçesiyle dükkan sahipleri tarafından şiddete uğradı.

Saldırganlar İslami değerlere de hakaret etti. Dükkan sahibinin kadını dövdüğü sırada çevredekilerin kayıtsızlığı ise dikkat çekti.

DÜKKANI TAHRİP EDİLDİ

Çarşaflı kadına saldırıp İslami değerlere hakaret eden şahısların dükkanı gece saatlerinde tahrip edildi.

Tahrip edilen dükkanın kepenklerine “Allah’a, Kitaba ve Resule Can Feda” yazıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dükkanı geç saatlerde onlarca polis korumaya aldı.

Fatih'te çarşaflı kadına alçak saldırı! Dini değerlere küfretti!
Fatih'te çarşaflı kadına alçak saldırı! Dini değerlere küfretti!

Yaşam

Fatih'te çarşaflı kadına alçak saldırı! Dini değerlere küfretti!

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Yorumlar

Biraz tarih okuyun

II. Abdülhamid, 2 Nisan 1892'de siyah çarşaf giyen Müslüman kadınların matem tutan Hristiyanlara benzedikleri ve güvenlik bakımından sorun yaratacağı gerekçesiyle kadınların çarşaf giymesini yasakladı.

ŞERİAT İSLAMDIR

tahrip edilmemiş yazı yazılmış fatih gibi bir yerde bu  karaktersiz puştun barınması iş yapmaması lazım bu bütün fatihlilere ve Müslümanlara eziyet ve zulümdür
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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