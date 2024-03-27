Fatih'te çarşaflı bir kadına saldıran namussuzun dükkanı tahrip edildi
İstanbul Fatih'te çarşaflı bir kadına saldıran telefoncunun kapısı tahrip edildi. Tahrip edilen dükkanın kepenklerine “Allah’a, Kitaba ve Resule Can Feda” yazıldı.
İstanbul Fatih'te çarşaflı bir kadına saldıran telefoncunun kapısı tahrip edildi. Tahrip edilen dükkanın kepenklerine “Allah’a, Kitaba ve Resule Can Feda” yazıldı.
Fatih Malta Çarşısı’nda çarşaflı kadın, ‘aldığı telefon kılıfını iade etmek istediği’ gerekçesiyle dükkan sahipleri tarafından şiddete uğradı.
Saldırganlar İslami değerlere de hakaret etti. Dükkan sahibinin kadını dövdüğü sırada çevredekilerin kayıtsızlığı ise dikkat çekti.
DÜKKANI TAHRİP EDİLDİ
Çarşaflı kadına saldırıp İslami değerlere hakaret eden şahısların dükkanı gece saatlerinde tahrip edildi.
Tahrip edilen dükkanın kepenklerine “Allah’a, Kitaba ve Resule Can Feda” yazıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dükkanı geç saatlerde onlarca polis korumaya aldı.