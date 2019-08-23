0553 313 94 23

Fatih’te bir kişiyi silahla yaralayıp aracını gasp eden şahıslar yakalandı

Fatih’te bir kişiyi silahla yaralayıp, telefonunu ve aracını gasp edip, karşılığında 20 bin TL isteyen şahıslar yakalandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:08
Fatih’te bir kişiyi silahla yaralayıp aracını gasp eden şahıslar yakalandı

Fatih’te bir kişiyi silahla yaralayıp, telefonunu ve aracını gasp edip, karşılığında 20 bin TL isteyen şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıstan biri serbest bırakılırken, diğer 2’si tutuklandı.


Fatih’te 7 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında Zafer Ö. isimli şahıs silahla yaralanıp cep telefonu ve aracı gasp edildi. Zafer Ö. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şahıslar araç karşılığında 20 bin TL istedi. Bunun üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Zafer Ö. isimli şahsın tedavi gördüğü hastaneye 20 bin TL’yi almaya gelen Hacı Y.(49) ve Uğur A. (34) şahıslar aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Orhan K. (40) isimli şahıs 8 Ağustos günü 00:33 sıralarında gasp edilen araçla birlikte Cerrahpaşa Mahallesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca Fatih Küçükpazar’da boş bir arazide ele geçildi.


2 şahıs tutuklandı


Emniyette işlemleri biten şahıslar adli makamlara sevk edildi. Uğur A. isimli şahıs serbest bırakılırken, Orhan K. ve Hacı Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Finans’tan 400 milyon liralık kira sertifikası ihracı
    1. Türkiye Finans’tan 400 milyon liralık..
    2. CHP vicdansızlığı: AK Partili olduğu..
    3. Dumlupınar’a dev Türk bayrağı
    4. Tarım Bakanı Pakdemirli Slovenya’da
    5. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    6. Radamel Falcao'dan bomba paylaşım
    7. CNR Food İstanbul gıda sektörüne can..
    8. Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda..
    9. Üç yıldır oğlunu arayan anne,..
    10. Hollywood gülüşünde diş rengine dikkat
    11. Açık Su Yüzme Şampiyonası Karamürsel..
    12. Changuu Adası'nın en eski sakinleri:..
    13. sahibinden.com geleceğin yıldız..
    14. Yemen hükümetinden BAE'ye Şebve'de..
    15. Bakan hadlerini bildirmiş: “Baba motor..
    16. Adana'da uyuşturucu satıcılarına..
    17. Erzurum’da Aşkale rüzgarı ...
    18. Gram altın 277 lira seviyelerinde
    19. Erkeklerde meme sarkmasının 9 nedeni
    20. Milyonlarca kişiyi yakından..
    21. Büyükşehir Belediyesi, anne ve..
    22. Kurulan kapanan şirket istatistikleri..
    23. ABD'de tren raydan çıktı: Çok sayıda..
    24. İşçiye kulak tıkayan CHP HDP’ye..
    25. Asya borsaları
    26. Başkan Büyükkılıç, Ankara’da bir dizi..
    27. İmran Han'dan dünyaya Keşmir çağrısı
    28. Trabzon yerel basınında AEK galibiyeti
    29. Memur toplu sözleşme son dakika memur..
    30. CEPTETEB'e 2019 Stevie'den..
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi