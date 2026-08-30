Fatih’te aile katliamı: Eşi ve kızını vurup intihar etti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Fatih'te emekli polis memuru M.A.Y., eşini ve kızını tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti; olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan emekli polis M.A.Y. (72), eşi S.Y. (61) ile kızı E.Y'ye (27) silahla ateş etti.
M.A.Y, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki çalışmanın ardından cenazeler Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.
Mahalle sakini Bekir Aydın, basın mensuplarına, 5-6 el silah sesi duyduğu anlattı.
Aydın, söz konusu ailenin daha önce kendi aralarında kavga ettiğini duymadığını söyledi.