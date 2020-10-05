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Aktüel Fatih'in portresi Osmanlı hanedanı üyelerine gösterildi
Aktüel

Fatih'in portresi Osmanlı hanedanı üyelerine gösterildi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:01:18 -
Fatih'in portresi Osmanlı hanedanı üyelerine gösterildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Londra’da düzenlenen müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosu, yarın başlayacak halk gösterimi öncesi bazı Osmanlı hanedanı üyelerine gösterildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultan Abdülmecid’in torunları Arzu Enver Erdoğan, Cengiz Baransel, Sultan 5. Murad'ın torunları Osman Selahaddin Osmanoğlu, Kenize Murad, Sultan Reşad'ın torunu Rukiye Bala Hodo ile Sultan Vahdettin'in torunları Hanzade Özbaş, Mesude Emel Evliyazade ve Ali Suat Ürgüplü’yü Saraçhane'de ağırladı.

Osmanlı hanedanı fertlerine tablonun gösterimini yapan İmamoğlu, sonrasında konuklarıyla makam odasına geçti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun herkes için gurur vesilesi olduğunu belirten İmamoğlu, "600 yıllık bir dönemi bize yaşatan ve geçmişinde böyle bir tarihi başarıyı elde etmiş bir dönemi, hatta dünyada birçok değişime imza atmış bir dönemi Türk halkına yaşatmış bir devleti, en derinlemesine anlamak, hissetmek hepimizin sorumluluğudur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İmamoğlu’nun ardından konuşan Sultan Abdülmecid'in torunu Arzu Enver Erdoğan da tablonun satın alınarak İstanbul’a getirilmesi dolayısıyla mutlu olduklarını dile getirerek, teşekkür etti.

İBB tarafından 25 Haziran'da Londra'daki Christie's müzayede evinden satın alınan tablo, İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümü olan olan 6 Ekim'de halkın ziyaretine açılacak ve 6 Aralık'a kadar belediye binasında sergilenecek.

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