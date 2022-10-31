  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya’dan dikkat çeken çıkış: Mısır Türkiye'yi geride bıraktı

'Babam sağolsun'cu Hüseyin Baş, ‘Millet İttifakı talebimiz reddedilirse toplumsal infial oluşur’ diyerek 3. Dünya Savaşı'nın sinyalini verdi...

FETÖ ile mücadele için TCK ve TMK düzenlenmeli

Türk-İş asgari ücret kararını ilan etti! Şaşkına çevirdi

Sürücülere kötü haber! Zam geliyor

İkinci elde TOGG hareketliliği

Şebnem Korur Fincancı ve İsrail ajanı Adnan Oktar’cılar akraba çıktı! Kızı Kardelen Fincancı’yı örgüte...

Rus milletvekili Şeremet: Tahıl anlaşmasının bozulmasından 3 ülke suçlu, gıda krizini çıkarıyorlar!

Sınavı geçti! Mavi vatanın muhafızları için yerli yazılım

Akaryakıt şoku! '1 aydan az yetecek kadar kaldı' diyerek duyurdu
Gündem Fatih Ürek'ten laikçileri çıldırtacak sözler! Deliye dönecekler, deliye
Gündem

Fatih Ürek'ten laikçileri çıldırtacak sözler! Deliye dönecekler, deliye

Şarkıcı Nükhet Duru'nun taytla ilgili olarak 'Bu tayt olayına bir dur deyin artık' sözleri tartışmanın fitilini ateşlemiş, Aydilge'den Duru'nun sözlerine tepki gelmişti. Ünlü şarkıcı Fatih Ürek de tayt tartışmalarına katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 11:56:00 -
Fatih Ürek'ten laikçileri çıldırtacak sözler! Deliye dönecekler, deliye

 

Şarkıcı Nükhet Duru'nun taytla ilgili olarak 'Bu tayt olayına bir dur deyin artık' sözleri tartışmanın fitilini ateşlemiş, Aydilge'den Duru'nun sözlerine tepki gelmişti. Ünlü şarkıcı Fatih Ürek de tayt tartışmalarına katıldı. Duru'ya destek veren Ürek, "Tamam giysinler de, en azından tunikle falan biraz örtsünler. Göbekleri açık, oraları açık." diye konuştu.

 

 

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23