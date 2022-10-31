Fatih Ürek'ten laikçileri çıldırtacak sözler! Deliye dönecekler, deliye
Şarkıcı Nükhet Duru'nun taytla ilgili olarak 'Bu tayt olayına bir dur deyin artık' sözleri tartışmanın fitilini ateşlemiş, Aydilge'den Duru'nun sözlerine tepki gelmişti. Ünlü şarkıcı Fatih Ürek de tayt tartışmalarına katıldı.
Şarkıcı Nükhet Duru'nun taytla ilgili olarak 'Bu tayt olayına bir dur deyin artık' sözleri tartışmanın fitilini ateşlemiş, Aydilge'den Duru'nun sözlerine tepki gelmişti. Ünlü şarkıcı Fatih Ürek de tayt tartışmalarına katıldı. Duru'ya destek veren Ürek, "Tamam giysinler de, en azından tunikle falan biraz örtsünler. Göbekleri açık, oraları açık." diye konuştu.